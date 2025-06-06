Однак це події викликали не лише фурор, але й щиру зацікавленість, як СБУ організувала такі масштабні та успішні операції. Українці у мережі поділилися припущеннями, передає 24 Канал.

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До чого тут "Пірати Карибського моря"

Один із жартівливих сценаріїв підриву Кримського мосту з'явився у тіктоці Kapitan Olasusherk. У відео очільники СБУ Василь Малюк та ГУР Кирило Буданов постають у ролях героїв "Піратів Карибського моря". Українських силовиків зобразили як капітана Джека Горобця та пірата Вілла Тернера.

Буданов та Малюк мінують Кримський міст: дивіться відео

Це відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад півмільйона переглядів. Ось, які коментарі вони залишали:

"Ха-ха-ха, топ тролінг, тепер день задався".

"Козаки за історичними даними так і нападали на судна. То був прототип типу підводного човна. У фільмі нічого нового не вигадали".

"На черзі Кремль".

"Це божевільно і геніально".

СБУ втретє атакувала Кримський міст – цього разу підводною операцією: 3 червня були заміновані опори й приведені в дію вибухові пристрої. Внаслідок підриву пошкоджено підводні конструкції, і міст опинився в аварійному стані. Жертв серед цивільного населення немає.