Бейонсе запалила на концерті в Г'юстоні у шубі від українського бренду

Американська співачка Бейонсе знову обрала український бренд. Артистка виступила на концерті у Г'юстоні у шубі від Cultnaked.

Бейонсе продовжує виступати з туром на підтримку свого студійного альбому Cowboy Carter. Для своїх образів вона вже не вперше використовує українські бренди, пише Show 24 з посиланням на сторінку Cultnaked.

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Для виступу в Г'юстоні Бейонсе обрала довгу червону шубу зі штучного хутра PURR. У цьому вбранні співачка з'явилась під час виконання треку RIIVERDANCE.

Образ Бейонсе довершував блискучий комбінезон у кольорах американського прапора та високі чоботи з бахромою.



Бейонсе у шубі українського бренду / Фото з інстаграму Бейонсе

Нагадаємо, бренд Cultnaked заснувала львівська фотографиня Мері Фуртас у 2017 році. Вбрання цього українського бренду обирали легендарні зірки – Кендалл і Кайлі Дженнер, Аріана Гранде, Марго Роббі та багато інших.

Бейонсе вже вдруге постає у шубі від Cultnaked. На одному з попередніх виступів у рамках туру вона одягнула схожу шубу іншого відтінку.

Крім того, артистка підтримує бренди Івана Фролова та Руслана Багінського, обираючи їхні вбрання для своїх незабутніх шоу.