Де зараз і чим займаються переможці наймістичнішого шоу країни – "Битви екстрасенсів"

Телепрограма "Битва екстрасенсів" була чи не найулюбленішою серед глядачів. Її суть полягала в тому, що люди, які мали певні екстрасенсорні здібності, змагались за кубок переможця, демонструючи свої сили на випробуваннях.

Але з часом вдалось розвіяти певні стереотипи щодо шоу, коли всі думали, що там немає жодного сценарію й екстрасенси чи маги мають дійсно такі надможливості. Однак це не заважало збирати програмі чималі телевізійні рейтинги. За час існування проєкту визначено аж 21 переможця, тому у матеріалі Show24 пропонуємо дізнатись, де вони зараз.

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1 сезон – Анатолій Шевченко

Після перемоги у проєкті чоловік ще декілька разів з'являвся у шоу як переможець, але згодом обрав варіант залишитись поза публічною діяльністю. Раніше Анатолій пропонував на одному з сайтів нетрадиційної медицини послуги народного цілителя. Як живе і чим займається екстрасенс сьогодні – невідомо.

2 сезон – Єгор Мінін

Чоловік також не є надто активним у публічному просторі. Але відомо одне, він не припинив допомагати людям, однак серед його клієнтів – друзі-підприємці.

3 сезон – Сергій Колесніченко

Екстрасенс став одним із тих, хто не просто здобув перемогу, а й зустрів своє кохання на проєкті – Жанну Шулакову. Сьогодні родина виховує 5 дітей. Сергій не припинив практикувати свої здібності, а також є експертом телепроєкту "Слідство ведуть екстрасенси".

Сергій Колесніченко / Фото з інстаграму

4 сезон – Сергій Лаврентюк

Екстрасенс активно веде соцмережі. В описі сторінки йдеться, що він: духовний радник/психолог-консультант, регресолог, надає особисті та онлайн консультації. Крім того, виготовляє та продає "магічні свічки", а також плете ляльки-мотанки.

Сергій Лаврентюк / Фото з інстаграму

5 сезон – Жанна Шулакова

Ясновидиця продовжує і надалі практикувати магію. У соцмережах продає сережки, браслети та інші речі, які мали б надати людині певного захисту. Також Жанна є експерткою програми "Слідство ведуть екстрасенси".

Жанна Шулакова / Фото з інстаграму

6 і 8 сезони – Олена Курилова

Ясновидиця двічі перемагала на наймістичнішому шоу країни. Сьогодні вона вважається однією з найвідоміших екстрасенсів. Олена активно веде соцмережі, знімає прямі трансляції, є можливість записатись до неї на консультацію.

Олена Курилова / Фото з інстаграму

7 і 10 сезони – Хаял Алекперов

Екстрасенса, який двічі перемагав у шоу, називали найсильнішим за усю історію проєкту. Згодом він став суддею "Битви екстрасенсів", був експертом програми "Слідство ведуть екстрасенси". На його сторінці в інстаграм можна записатись на консультацію або замовити амулети. Крім того, Алекперова неоднарозово нагороджували відзнаками за допомогу ЗСУ.

Хаял Алекперов / Фото з інстаграму

9 сезон – Ільміра Дербенцева

Ільміра – росіянка, яка перемогла на українській версії проєкту "Битва екстрасенсів". Відомо, що після перемоги вона продовжила практикувати свої здібності й залишилась жити в Україні. Як склалось її життя після початку повномасштабної війни – невідомо, адже у соцмережах жінка неактивна.

Ільміра Дербенцева / Фото з фейсбуку

11 сезон – Джун Адела Філд

Цікаво, що ще до участі в українському проєкті, Джун вважали однією з найсильніших екстрасенсів у світі. Після шоу вона виїхала жити до Європи, тому наразі невідомо як склалось її життя.

12 сезон – Діларам Сапарова

Медіум брала участь не тільки в українській "Битві екстрасенсів", а й перемогла у казахській версії й стала фіналісткою російського варіанту. Після перемоги Діларам вийшла заміж, але продовжила допомагати людям.

Діларам Сапарова / Фото з інстаграму

13 сезон – Олена Стеценко

Після перемоги на проєкті, мольфарка переїхала до Києва, де відкрила центр, у якому приймала людей, які потребували допомоги. Олена активно веде соцмережі, виготовляє амулети, у неї навіть є особистий сайт, де можна записатись на консультацію.

Олена Стеценко / Фото з інстаграму

14 сезон – Джулі Маккензі

Як відомо, екстрасенс живе у Європі та надає консультації обмеженому колу осіб. Більш детальної інформації про переможницю немає.

15 сезон – Яна Пасинкова

Переможниця стала справжньою зіркою телебачення. Вона була експерткою проєкту "Слідство ведуть екстрасенси", а сьогодні займається волонтерством і продовжує консультувати або навчати людей, відповідно до їхнього бажання.

Яна Пасинкова / Фото з інстаграму

16 сезон – Сурен Джулакян

Сурен також працював у проєкті "Слідство ведуть екстрасенси", й сьогодні активно продовжує будувати кар'єру ясновидця як в Україні, так і далеко за її межами.

Сурен Джулакян / Фото з інстаграму

17 сезон – Ольга Янковська

На сторінці в інстаграмі переможниці проєкту йдеться, що Ольга – таролог, езотерик, астролог і практик. У людей є можливість замовити питання, послугу, амулет або курс.

Ольга Янковська / Фото з інстаграму

18 сезон – Каїн Крамер

Сьогодні Каїн веде свій канал на ютуб, пропонує консультації та ритуали.

Каїн Крамер / Фото з інстаграму

19 сезон – Ніколас Петросян

Після перемоги Ніколас продовжив займатись кар'єрою ясновидця. Веде ютуб-канал, а також має магазин з амулетами.

Ніколас Петросян / Фото з інстаграму

20 сезон – Арман Цибульський

Чоловік декілька разів брав участь у "Битві екстрасенсів", але перемогти вдалось лиш у 20 сезоні. У екстрасенса часто беруть інтерв'ю щодо теми, коли закінчиться війна в Україні.

21 сезон – Жаля Алекперова

Жаля – сестра дворазового переможця "Битви екстрасенсів" Хаяла Алекперова. З ясновидицею можна зв'язатись за допомогою соцмереж.

Жаля Алекперова / Фото з інстаграму

Щоб не порушувати теми магічності, пропонуємо дізнатись у гороскопі, хто у день весняного рівнодення відкриє перед собою нові можливості.