Но со временем удалось развеять определенные стереотипы относительно шоу, когда все думали, что там нет никакого сценария и экстрасенсы или маги имеют действительно такие сверхвозможности. Однако это не мешало собирать программе немалые телевизионные рейтинги. За время существования проекта определен аж 21 победитель, поэтому в материале Show24 предлагаем узнать, где они сейчас.

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1 сезон – Анатолий Шевченко

После победы в проекте мужчина еще несколько раз появлялся в шоу как победитель, но впоследствии выбрал вариант остаться вне публичной деятельности. Ранее Анатолий предлагал на одном из сайтов нетрадиционной медицины услуги народного целителя. Как живет и чем занимается экстрасенс сегодня – неизвестно.

2 сезон – Егор Минин

Мужчина также не слишком активен в публичном пространстве. Но известно одно, он не прекратил помогать людям, однако среди его клиентов – друзья-предприниматели.

3 сезон – Сергей Колесниченко

Экстрасенс стал одним из тех, кто не просто одержал победу, но и встретил свою любовь на проекте – Жанну Шулакову. Сегодня семья воспитывает 5 детей. Сергей не прекратил практиковать свои способности, а также является экспертом телепроекта "Следствие ведут экстрасенсы".

Сергей Колесниченко / Фото из инстаграма

4 сезон – Сергей Лаврентюк

Экстрасенс активно ведет соцсети. В описании страницы говорится, что он: духовный советник/психолог-консультант, регресолог, предоставляет личные и онлайн консультации. Кроме того, изготавливает и продает "магические свечи", а также плетет куклы-мотанки.

Сергей Лаврентюк / Фото из инстаграма

5 сезон – Жанна Шулакова

Ясновидящая продолжает практиковать магию. В соцсетях продает серьги, браслеты и другие вещи, которые должны были бы предоставить человеку определенную защиту. Также Жанна является экспертом программы "Следствие ведут экстрасенсы".

Жанна Шулакова / Фото из инстаграма

6 и 8 сезоны – Елена Курилова

Ясновидящая дважды побеждала на самом мистическом шоу страны. Сегодня она считается одной из самых известных экстрасенсов. Елена активно ведет соцсети, снимает прямые трансляции, есть возможность записаться к ней на консультацию.

Елена Курилова / Фото из инстаграма

7 и 10 сезоны – Хаял Алекперов

Экстрасенса, который дважды побеждал в шоу, называли самым сильным за всю историю проекта. Впоследствии он стал судьей "Битвы экстрасенсов", был экспертом программы "Следствие ведут экстрасенсы". На его странице в инстаграм можно записаться на консультацию или заказать амулеты. Кроме того, Алекперова неоднаразово награждали знаками отличия за помощь ВСУ.

Хаял Алекперов / Фото из инстаграма

9 сезон – Ильмира Дербенцева

Ильмира – россиянка, которая победила на украинской версии проекта "Битва экстрасенсов". Известно, что после победы она продолжила практиковать свои способности и осталась жить в Украине. Как сложилась ее жизнь после начала полномасштабной войны – неизвестно, ведь в соцсетях женщина неактивна.

Ильмира Дербенцева / Фото с фейсбука

11 сезон – Джун Адела Филд

Интересно, что еще до участия в украинском проекте, Джун считали одной из самых сильных экстрасенсов в мире. После шоу она уехала жить в Европу, поэтому пока неизвестно как сложилась ее жизнь.

12 сезон – Диларам Сапарова

Медиум участвовала не только в украинской "Битве экстрасенсов", но и победила в казахской версии и стала финалисткой российского варианта. После победы Диларам вышла замуж, но продолжила помогать людям.

Диларам Сапарова / Фото из инстаграма

13 сезон – Елена Стеценко

После победы на проекте, мольфарка переехала в Киев, где открыла центр, в котором принимала людей, что нуждались в помощи. Елена активно ведет соцсети, изготавливает амулеты, у нее даже есть личный сайт, где можно записаться на консультацию.

Елена Стеценко / Фото из инстаграма

14 сезон – Джули Маккензи

Как известно, экстрасенс живет в Европе и предоставляет консультации ограниченному кругу лиц. Более подробной информации о победительнице нет.

15 сезон – Яна Пасынкова

Победительница стала настоящей звездой телевидения. Она была экспертом проекта "Следствие ведут экстрасенсы", а сегодня занимается волонтерством и продолжает консультировать или обучать людей, в соответствии с их желанием.

Яна Пасынкова / Фото из инстаграма

16 сезон – Сурен Джулакян

Сурен также работал в проекте "Следствие ведут экстрасенсы", и сегодня активно продолжает строить карьеру ясновидца как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Сурен Джулакян / Фото из инстаграма

17 сезон – Ольга Янковская

На странице в инстаграме победительницы проекта говорится, что Ольга – таролог, эзотерик, астролог и практик. У людей есть возможность заказать вопрос, услугу, амулет или курс.

Ольга Янковская / Фото из инстаграма

18 сезон – Каин Крамер

Сегодня Каин ведет свой канал на ютуб, предлагает консультации и ритуалы.

Каин Крамер / Фото из инстаграма

19 сезон – Николас Петросян

После победы Николас продолжил заниматься карьерой ясновидящего. Ведет ютуб-канал, а также имеет магазин с амулетами.

Николас Петросян / Фото из инстаграма

20 сезон – Арман Цибульский

Мужчина несколько раз участвовал в "Битве экстрасенсов", но победить удалось лишь в 20 сезоне. У экстрасенса часто берут интервью на тему, когда закончится война в Украине.

21 сезон – Жаля Алекперова

Жаля – сестра двукратного победителя "Битвы экстрасенсов" Хаяла Алекперова. С ясновидящей можно связаться с помощью соцсетей.

Жаля Алекперова / Фото из инстаграма

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