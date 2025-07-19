У сукні за 125 тисяч гривень: Дорофєєва виступила на благодійному вечорі Усика в Лондоні

Уже цієї ночі в Лондоні відбудеться найочікуваніша подія року у світі боксу. Українець Олександр Усик проведе бій-реванш з британцем Даніелем Дюбуа. Напередодні цього поєдинку Усик організував благодійний вечір.

На Business and Charity Gala Dinner об'єдналися люди з різних куточків світу, а наприкінці вечора для гостей виступила Надя Дорофєєва, повідомляє Show24 з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

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За кілька днів до події викупили всі квитки. Український чемпіон зібрав впливових і багатих людей в одному місці задля однієї мети – підтримати Україну. Серед зіркових гостей також були Коля Сєрга, Влада Седан, Ірина Горова, Олександр Зінченко, Ольга Фреймут.

Це був вечір про силу. Про єдність. Про віру, яка тримає всіх українців вже понад 3 роки,

– написала Дорофєєва.

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Який образ Надя обрала для цього виступу?

У Лондоні Надя з'явилась у досить нестандартному для себе образі. Якщо для концертів артистка обирає відверті та яскраві вбрання, то тепер виступила у довгій атласній сукні молочного кольору від українського бренду MY THEATRE by Dariia Bila. Вартість такого вбрання – 125 тисяч гривень На обличчі у виконавиці був нюдовий макіяж, а волосся було вкладене у легкі хвилі.

У соцмережах фанати припускають, що Надя може виконати гімн України перед сьогоднішнім поєдинком. Чи справді це так – дізнаємось вже зовсім скоро. Адже сьогодні саме той день, коли мільйони українських сердець будуть битися в одному ритмі, разом з Олександром Усиком.