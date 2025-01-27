Актор фільмів для дорослих розсекретив, скільки заробляє у місяць та на що витрачає кошти

Блогер Leon13 розповів про свої заробітки. Він зізнався, яку суму в середньому отримує у місяць та на що витрачає кошти.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Leon13 (Сергій Лук'янюк) зізнався, що його заробіток нестабільний, передає 24 Канал. Однак його середній місячний дохід у середньому становить від 10 тисяч доларів (понад 400 тисяч гривень).

До слова Це мене вбило, – втікач Волошин зізнався про проблеми з алкоголем і наркотиками

Блогер та актор фільмів для дорослих зізнався, що зараз він заробляє зі сторінки в інстаграмі та курсів.

Воно постійно нестабільно, але пару тисяч доларів з ФОПів ми сплачуємо на податок. Справді по-різному. Мій рекорд – я запустив свій курс, це було 1,3 мільйона. Це за один день, і я потім міг довго не працювати,

– розповів про заробітки Leon13.

Блогер додав, що орендує квартиру в елітному будинку й витрачає на неї близько 2 тисяч доларів у місяць. Також кошти йдуть на автівку й бензин, обіди в закладах тощо. Leon13 додав, що інвестує кошти у себе та криптовалюту.

Хто такий Leon13