Раніше була її фанаткою: відома блогерка розповіла про зневажливе ставлення української зірки

Блогерка Вікторія Бакалова пригадала, як працювала на "Хто зверху". Тоді вона не раз стикалась зі жахливим ставленням українських артистів.

Вікторія Бакалова розповіла, що у 19 – 20 років влаштувалась на роботу на "Новий канал". Вона працювала помічником декоратора й має за плечима чимало історій про зірок шоубізу. Про це блогерка розповіла в інтерв'ю Василю Тимошенку, пише Show 24.

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На той час найскладнішим за декораціями було популярне шоу "Хто зверху". Віка розповіла, що після чергового конкурсу, де голили кульки, її попросили принести серветки одній з артисток, в якої забруднилися руки.

За словами Віки, ця зірка, витираючи руки, навмисне затримувала час. Тоді як на зніманнях подібних шоу кожна хвилина важлива, відходити від таймінгу не можна, а звинуватили б у затримці часу саме її.

Бакалова зізналась, що раніше фанатіла від цієї зірки й не розуміла, що з нею сталось. Тоді інші працівники каналу розповіли ще одну історію, яка сталася роком раніше на зніманнях "Хто зверху".

Була ситуація, коли в дівчинки з її команди пішла кров носом. Її швиденько привели до тями, загримували, бо ж таймінг, ти не можеш відпочивати. І тут ця зірка каже: "А в мене обід". Всі кажуть: "Ні, обід буде тоді, коли вимкнуть камери, щоб вони не перегрілись". – "Ні, я сказала в мене обід". Вона вийшла, гримнула дверми й 30 хвилин її не було,

– розповіла блогерка.

Вікторія Бакалова не стала називати ім'я цієї зірки. Інтерв'юер перелічив одних з найпопулярніших артисток і назвав Тіну Кароль, Надю Дорофєєву й Настю Каменських. За словами блогерки, серед цих людей є зірка, про яку йшла мова.

Кого з зірок підозрюють фани

У коментарях під роликом користувачі припустили, що зіркою, про яку йшла мова, може бути Настя Каменських. Уважні фани знайшли випуск "Хто зверху" з конкурсом, де брили кульки.