Виктория Бакалова рассказала, что в 19 – 20 лет устроилась на работу на "Новый канал". Она работала помощником декоратора и имеет за плечами немало историй о звездах шоубиза. Об этом блогер рассказала в интервью Василию Тимошенко, пишет Show 24.
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В то время самым сложным по декорациям было популярное шоу "Кто сверху". Вика рассказала, что после очередного конкурса, где брили шарики, ее попросили принести салфетки одной из артисток, у которой испачкались руки.
По словам Вики, эта звезда, вытирая руки, умышленно задерживала время. Тогда как на съемках подобных шоу каждая минута важна, отходить от тайминга нельзя, а обвинили бы в задержке времени именно ее.
Бакалова призналась, что раньше фанатела от этой звезды и не понимала, что с ней произошло. Тогда другие работники канала рассказали еще одну историю, которая произошла годом ранее на съемках "Кто сверху".
Была ситуация, когда у девочки из ее команды пошла кровь носом. Ее быстренько привели в чувство, загримировали, потому что тайминг, ты не можешь отдыхать. И тут эта звезда говорит: "А у меня обед". Все говорят: "Нет, обед будет тогда, когда выключат камеры, чтобы они не перегрелись". – "Нет, я сказала у меня обед". Она вышла, хлопнула дверью и 30 минут ее не было,
– рассказала блогерша.
Виктория Бакалова не стала называть имя этой звезды. Интервьюер перечислил одних из самых популярных артисток и назвал Тину Кароль, Надю Дорофееву и Настю Каменских. По словам блогера, среди этих людей есть звезда, о которой шла речь.
Кого из звезд подозревают фаны
В комментариях под роликом пользователи предположили, что звездой, о которой шла речь, может быть Настя Каменских. Внимательные фаны нашли выпуск "Кто сверху" с конкурсом, где грыли шарики.
- "Это Кароль или Каменских";
- "Да, это Каменских";
- "Нашла выпуск, где брили шарики. Там Каменских";
- "Ну благо, Каменских теперь вряд ли будет кому-то интересной. Прошло её звёздное время";
- "Капец. Крем на руке остался. Его же можно было просто растереть, это же крем".