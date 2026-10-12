Zi Faamelu, раніше відома як Борис Апрєль, з'явилася на "Фабриці зірок": як виглядає співачка

Співачка Zi Faamelu записала відеозвернення для нового покоління "Фабрики зірок". Артистка, яка свого часу стала відомою на цьому проєкті, побажала конкурсантам сміливості та свободи бути собою.

Ролик показали під час четвертого прайм-шоу. Перед камерою виконавиця постала з волоссям, укладеним великими хвилями, та макіяжем у нюдових відтінках.

У своєму зверненні вона нагадала про попередні сценічні імена — Борис Апрєль та Зіанджа.

Давайте знайомитися, мене звати Zi Faámelu. Так, знаю, це вже третє імʼя. Хтось мене памʼятає як Борис Апрєль, хтось як Зіанджа, і вам, новому поколінню "Фабрики", я хочу побажати саме цього – свободи бути собою. Беріть від проєкту все! Досвід, можливості, сміливість, і памʼятайте, що минуле – це чудовий архів, але жити там не обовʼязково,

– сказала співачка.

Zi Faamelu також коротко розповіла про нинішню діяльність: за її словами, вона має власне англомовне токшоу.

Відео почали обговорювати у Threads. У наведених у мережі відгуках глядачі дякували артистці за музику та спогади про часи її участі в шоу. Дехто окремо відзначив її українську мову та зізнався, що звернення викликало ностальгію.

Нагадаємо, під час участі у "Фабриці. Суперфіналі" Zi Faamelu, яка тоді виступала під псевдонімом Борис Апрєль, зазнавала глузувань, зокрема від ведучого Андрія Доманського. Після початку повномасштабного вторгнення співачка, за її словами, перепливла річку, щоб дістатися Румунії, а згодом переїхала до Німеччини.

До речі, Маша Єфросиніна розказала, що в 2000-х приховували за лаштунками "Фабрики зірок".



