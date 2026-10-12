Ролик показали під час четвертого прайм-шоу. Перед камерою виконавиця постала з волоссям, укладеним великими хвилями, та макіяжем у нюдових відтінках.

У своєму зверненні вона нагадала про попередні сценічні імена — Борис Апрєль та Зіанджа.

Давайте знайомитися, мене звати Zi Faámelu. Так, знаю, це вже третє імʼя. Хтось мене памʼятає як Борис Апрєль, хтось як Зіанджа, і вам, новому поколінню "Фабрики", я хочу побажати саме цього – свободи бути собою. Беріть від проєкту все! Досвід, можливості, сміливість, і памʼятайте, що минуле – це чудовий архів, але жити там не обовʼязково,

– сказала співачка.

Zi Faamelu також коротко розповіла про нинішню діяльність: за її словами, вона має власне англомовне токшоу.

Відео почали обговорювати у Threads. У наведених у мережі відгуках глядачі дякували артистці за музику та спогади про часи її участі в шоу. Дехто окремо відзначив її українську мову та зізнався, що звернення викликало ностальгію.

Нагадаємо, під час участі у "Фабриці. Суперфіналі" Zi Faamelu, яка тоді виступала під псевдонімом Борис Апрєль, зазнавала глузувань, зокрема від ведучого Андрія Доманського. Після початку повномасштабного вторгнення співачка, за її словами, перепливла річку, щоб дістатися Румунії, а згодом переїхала до Німеччини.

До речі, Маша Єфросиніна розказала, що в 2000-х приховували за лаштунками "Фабрики зірок".



