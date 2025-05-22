Як змінилися та чим зараз займаються брати Борисенки з "Фабрики зірок"
- Брати Борисенки, відомі завдяки "Фабриці зірок", рідко з'являються на публіці, але виступили на шоу "Нашебачення 2".
- Володимир займається соціальною роботою, а Олександр працює дизайнером.
Брати Борисенки здобули свою популярність завдяки участі у телевізійному проєкті "Фабрика зірок" та потім зникли зі сцени. Зараз Володимир та Олександр рідко з'являються на публіці, але нещодавно виступили на шоу "Нашебачення 2".
"ЖВЛ представляє" вдалося поспілкуватися з Борисенками, передає Show 24. Брати розповіли, чим зараз займаються.
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Володимир та Олександр Борисенки дуже змінилися з часів "Фабрики зірок". Зараз братам 32 роки.
Живі, більш-менш здорові. Трохи волосся випало, але нічого страшного. Часу майже немає. Зараз, я вважаю, що ми корисні там, де ми знаходимося. І туди ми направляємо повністю себе, повністю свої сили,
– поділився Олександр Борисенко.
Чим займаються брати Борисенки
Володимир багато займається соціальною роботою. Він веде проєкт "Жити назустріч", який допомагає ветеранам та ветеранкам в адаптації до цивільного життя. Крім того, підтримує комерційні проєкти, які також допомагають військовим. Водночас Олександр спростував інформацію про те, що працює у сфері IT.
Я не знаю, хто взагалі розігнав, що я в IT працюю. Я дизайнер. Але це не зовсім IT. Я роблю відеообробку, монтаж, режисурою займався, відеодизайном займався. Багато чого, але це не пов'язано з IT,
– розповів він.
До речі, раніше ми писали, чим займається Валерія Симулик, яка брала участь у 5 сезоні "Х-Фактора".