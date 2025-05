"ЖВЛ представляє" вдалося поспілкуватися з Борисенками, передає Show 24. Брати розповіли, чим зараз займаються.

Володимир та Олександр Борисенки дуже змінилися з часів "Фабрики зірок". Зараз братам 32 роки.

Живі, більш-менш здорові. Трохи волосся випало, але нічого страшного. Часу майже немає. Зараз, я вважаю, що ми корисні там, де ми знаходимося. І туди ми направляємо повністю себе, повністю свої сили,

– поділився Олександр Борисенко.

Олександр та Володимир Борисенки / Скриншот з відео

Чим займаються брати Борисенки

Володимир багато займається соціальною роботою. Він веде проєкт "Жити назустріч", який допомагає ветеранам та ветеранкам в адаптації до цивільного життя. Крім того, підтримує комерційні проєкти, які також допомагають військовим. Водночас Олександр спростував інформацію про те, що працює у сфері IT.

Я не знаю, хто взагалі розігнав, що я в IT працюю. Я дизайнер. Але це не зовсім IT. Я роблю відеообробку, монтаж, режисурою займався, відеодизайном займався. Багато чого, але це не пов'язано з IT,

– розповів він.

