Колишнє голлівудське подружжя Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно врегулювали судовий конфлікт щодо своєї французької виноробні Château Miraval.

Актори відкликали взаємні позови та уклали конфіденційну угоду, поставивши крапку в гучній суперечці, яка тривала з 2022 року. Про несподіване примирення екскохані повідомили у спільній заяві, пише The Guardian.

Представники зірок наголосили, що рішення ухвалили поза судом, а всі подальші коментарі від так званих інсайдерів у пресі будуть неправдивими.

Ми врегулювали питання поза судом у найкращих інтересах нашої родини і більше не даватимемо коментарів,

– заявили представники Джолі та Пітта.

Нагадаємо, що знаменитості придбали контрольний пакет акцій маєтку Château Miraval ще у 2008 році. Саме там через шість років вони зіграли своє весілля.

Процес розлучення Анджеліна ініціювала у 2016 році, а у 2021-му отримала дозвіл на продаж своєї частки виноробні. Вона продала її за 164 мільйони доларів компанії Stoli Group, яку контролює російський олігарх Юрій Шефлер.

Такий крок обурив Бреда, і в лютому 2022 року він подав до суду на колишню дружину. Актор стверджував, що Джолі порушила їхню домовленість не продавати свої активи без згоди іншого.

У відповідь восени того ж року акторка подала зустрічний позов, де вперше розповіла про жорстоку поведінку Пітта, яка і призвела до розриву. Адвокати Анджеліни зазначали, що переговори про продаж частки самому Бреду зірвалися через його вимогу підписати договір про нерозголошення. За словами юристів, цей документ мав юридично заборонити акторці публічно говорити поза межами суду про фізичне та психологічне насильство з боку Пітта щодо неї та їхніх дітей. Сам голлівудський актор усі звинувачення категорично відкидав.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми / Фото Getty Images

Тепер же обидві сторони вирішили остаточно закрити цю справу та відкликати взаємні претензії.

Нагадаємо, що раніше Анджеліна Джолі зізналася у кризі після розлучення з Піттом і розповіла, як її підтримали діти.