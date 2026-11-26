Актеры отозвали взаимные иски и заключили конфиденциальное соглашение, положив конец громкому спору, длившемуся с 2022 года. О неожиданном примирении бывших возлюбленных сообщили в совместном заявлении, пишет The Guardian.

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Представители звезд подчеркнули, что решение было принято вне суда, а все дальнейшие комментарии так называемых инсайдеров в прессе будут неправдивыми.

Мы урегулировали вопрос вне суда в лучших интересах нашей семьи и больше не будем давать комментариев– заявили представители Джоли и Питта.

Напомним, что знаменитости приобрели контрольный пакет акций поместья Château Miraval еще в 2008 году. Именно там шесть лет спустя они сыграли свою свадьбу.

Процесс развода Анджелина инициировала в 2016 году, а в 2021-м получила разрешение на продажу своей доли в винодельне. Она продала ее за 164 миллиона долларов компании Stoli Group, которую контролирует российский олигарх Юрий Шефлер.

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Такой шаг возмутил Брэда, и в феврале 2022 года он подал в суд на бывшую жену. Актер утверждал, что Джоли нарушила их договор не продавать свои активы без согласия другого.

В ответ осенью того же года актриса подала встречный иск, в котором впервые рассказала о жестоком поведении Питта, которое и привело к разрыву. Адвокаты Анджелины отмечали, что переговоры о продаже доли самому Брэду сорвались из-за его требования подписать соглашение о неразглашении. По словам юристов, этот документ должен был юридически запретить актрисе публично говорить за пределами суда о физическом и психологическом насилии со стороны Питта в отношении нее и их детей. Сам голливудский актер все обвинения категорически отвергал.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми / Фото Getty Images

Теперь же обе стороны решили окончательно закрыть это дело и отозвать взаимные претензии.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли призналась, что пережила кризис после развода с Питтом, и рассказала, как ее поддержали дети.