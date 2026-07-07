Show24 Світові знаменитості Бред Пітт із коханою, молодшою за нього на 29 років, разом з'явилися на весіллі Тейлор Свіфт
7 липня, 15:00
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Бред Пітт із коханою, молодшою за нього на 29 років, разом з'явилися на весіллі Тейлор Свіфт

Софія Хомишин

Після близько чотирьох років стосунків Бред Пітт та Інес де Рамон вперше "засвітилися" разом в інстаграмі. Фото закоханих зробили напередодні весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, яке відбулося у Нью-Йорку.

Кадри опублікувала стилістка із зачісок Лорі Занолетті. Згодом Інес репостнула ці світлини у сторіс. Відтак, це стало першою спільною появою закоханих в її інстаграмі, адже раніше вона не публікувала фото актора у своєму профілі, як пише Page Six.

Як Бред Пітт та Інес де Рамон виглядали на весіллі Тейлор Свіфт?

Іннес одягнула довгу напівпрозору мереживну сукню на тонких бретелях з відкритою спиною. Вона облягає фігуру у верхній частині, а донизу плавно розширюється. Дівчина не перевантажувала образ прикрасами. Дизайнерка ювелірних прикрас обрала лише невеликі сережки у формі краплі та тонку каблучку. Її волосся зібрали у високий хвіст зі злегка підкрученими кінцями, а макіяж зробили природним, підкресливши очі.

Інес де Рамон / Фото з інстаграму Laurie Zanoletti

 

Тим часом 62-річний Пітт одягнув чорний костюм із краваткою-метеликом, доповнивши образ сонцезахисними окулярами та зачесаним набік волоссям.

Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото з інстаграму Laurie Zanoletti

Що відомо про стосунки Бреда Пітта та Інес де Рамон?

Чутки про їхній роман з'явилися у 2022 році. Того ж року закохані разом зустріли Новий рік.

Перший спільний вихід пари у світ відбувся у вересні 2024 року на Венеційському кінофестивалі. Там тоді відбулася прем'єра фільму "Самотні вовки", де одну з головних ролей виконав Бред Пітт.

За інформацією інсайдерів, Інес дуже близька з родиною актора. Водночас джерела стверджують, що закохані поки не планують одружуватися.

Річ у тім, що раніше і Бред Пітт, і Інес де Рамон уже перебували у шлюбі. Актор був одружений з Анджеліною Джолі. Вони прожили разом близько двох років, а у 2016 році акторка подала на розлучення. Судовий процес тривав понад вісім років і завершився лише у грудні 2024-го. Колишнє подружжя має шістьох дітей: Меддокса, Пакса, Захару, Шайло та близнюків Нокса і Вів'єн.

Інес де Рамон, своєю чергою, у 2019 році вийшла заміж за актора серіалу "Щоденники вампіра" Пола Веслі. Однак після понад трьох років шлюбу вони розлучилися у 2022 році.

До речі, ЗМІ раніше стверджували, що Бред Пітт та Інес де Рамон живуть разом.

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