Кадри опублікувала стилістка із зачісок Лорі Занолетті. Згодом Інес репостнула ці світлини у сторіс. Відтак, це стало першою спільною появою закоханих в її інстаграмі, адже раніше вона не публікувала фото актора у своєму профілі, як пише Page Six.

Як Бред Пітт та Інес де Рамон виглядали на весіллі Тейлор Свіфт?

Іннес одягнула довгу напівпрозору мереживну сукню на тонких бретелях з відкритою спиною. Вона облягає фігуру у верхній частині, а донизу плавно розширюється. Дівчина не перевантажувала образ прикрасами. Дизайнерка ювелірних прикрас обрала лише невеликі сережки у формі краплі та тонку каблучку. Її волосся зібрали у високий хвіст зі злегка підкрученими кінцями, а макіяж зробили природним, підкресливши очі.

Інес де Рамон / Фото з інстаграму Laurie Zanoletti

Тим часом 62-річний Пітт одягнув чорний костюм із краваткою-метеликом, доповнивши образ сонцезахисними окулярами та зачесаним набік волоссям.

Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото з інстаграму Laurie Zanoletti

Що відомо про стосунки Бреда Пітта та Інес де Рамон?

Чутки про їхній роман з'явилися у 2022 році. Того ж року закохані разом зустріли Новий рік.

Перший спільний вихід пари у світ відбувся у вересні 2024 року на Венеційському кінофестивалі. Там тоді відбулася прем'єра фільму "Самотні вовки", де одну з головних ролей виконав Бред Пітт.

За інформацією інсайдерів, Інес дуже близька з родиною актора. Водночас джерела стверджують, що закохані поки не планують одружуватися.

Річ у тім, що раніше і Бред Пітт, і Інес де Рамон уже перебували у шлюбі. Актор був одружений з Анджеліною Джолі. Вони прожили разом близько двох років, а у 2016 році акторка подала на розлучення. Судовий процес тривав понад вісім років і завершився лише у грудні 2024-го. Колишнє подружжя має шістьох дітей: Меддокса, Пакса, Захару, Шайло та близнюків Нокса і Вів'єн.

Інес де Рамон, своєю чергою, у 2019 році вийшла заміж за актора серіалу "Щоденники вампіра" Пола Веслі. Однак після понад трьох років шлюбу вони розлучилися у 2022 році.

До речі, ЗМІ раніше стверджували, що Бред Пітт та Інес де Рамон живуть разом.