Після довгих років опікунства та розлучення: який вигляд зараз має Брітні Спірс

На початку 2000-х Брітні Спірс була обличчям епохи та попмузики у той період. За артисткою слідкували мільйони, адже вона досягла шаленого успіху, а її пісні були головними хітами нульових. Однак життєвий шлях виконавиці далеко не легкий та безхмарний.

Брітні Спірс не впоралася зі статусом суперзірки, конфліктувала з папараці, переживала проблеми в особистому житті й через це тривалий час перебувала під опікунством батька. 2 грудня їй виповнюється 44 роки. 24 Канал розповість, як зараз виглядає знаменитість.

Що зараз відбувається у житті Брітні Спірс?

У 2007 році, після шаленого успіху, у співачки почались проблеми зі здоров'ям та психоемоційний зрив. У 2008 її примусово госпіталізували, а згодом батько став опікуном співачки.

Сама Брітні писала в автобіографії, що вона стала тінню самої себе – мала дотримуватись чіткого графіка дня, приймати ліки, жити під суворими обмеженнями.

Вони тримали мене під замком проти моєї волі місяцями. Я не могла вийти на вулицю. Я не могла водити машину. Мені доводилося здавати кров щотижня. Я не могла прийняти ванну наодинці. Я не могла зачинити двері своєї кімнати,

– писала Спірс у своїх мемуарах

Та у 2020 році набув широкої популярності рух #FreeBritney. Люди закликали звільнити Брітні Спірс від опікунства не тільки у соцмережах, але й на вулицях. У листопаді 2021 цього рішення вдалось досягнути через суд.

Здавалося б, життя артистки налагоджується. Вона вийшла заміж за Сема Асгарі, випустила мемуари та новий трек, зустрілася з дітьми. Але згодом труднощі повернулися. У серпні 2023 Асгарі подав на розлучення – причини так і не відомі. Певний час вона мала стосунки з Полом Солізом, однак і вони не склалися.

Стан Брітні Спірс також похитнули мемуари колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. Там він описав їхнє спільне життя і вказував, що співачка нібито пила алкоголь під час вагітності, вживала наркотичні речовини після народження дітей.

Де зараз і який вигляд має Брітні Спірс?

Брітні Спірс проживає у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Вона вкрай рідко виходить на публіку, а серед її оточення – персонал, охоронці та помічники. Після розлучення вона здебільшого самотня.

Її поведінка така ж, як ви бачите в інтернеті – у неї бувають моменти ясності й моменти, коли здається, що вона на американських гірках. Вона все ще наймиліша і найдобріша людина,

– каже людина, близька до співачки.

Брітні Спірс зараз / Фото з інстаграму Брітні Спірс

У своєму інстаграмі Брітні Спірс продовжує публікувати відео з танцями, показувати свої образи під різну музику. Також вона не соромиться позувати перед камерою у мінімальній кількості одягу або ж зовсім без нього.

Деякі дописи з дивакуватими рухами або нелогічними підписами часто тривожать її шанувальників, однак співачка закрила коментарі.

Як пишуть у пресі, Брітні Спірс хоче кардинально змінити своє життя та переїхати до іншої країни. Зараз вона розглядає Велику Британію. Джерела стверджують, що співачка відчуває тиск і хоче цього нарешті позбутися.