Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц зворушливо привітали одне одного з річницею заручин

Син відомого подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін і американська акторка Нікола Пельтц святкують шосту річницю заручин. З нагоди важливої дати подружжя обмінялося публічними зізнаннями в коханні.

На своїй сторінці в соціальних мережах Бруклін Бекхем опублікував спільне романтичне фото з дружиною. У дописі він зазначив, що дуже щасливий мати таку сім'ю, адже Нікола наповнює кожен його день яскравими емоціями та радістю.

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Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів завжди вирізнявся своєю романтичною натурою.

Шість років тому я попросив свою найкращу подругу вийти за мене заміж. Ти моя дівчина, моя прекрасна дружина і все моє серце. Я люблю тебе більше, ніж можуть висловити слова, Ніколо, – зазначив Бруклін.

Він також додав, що кожен день поруч із коханою здається йому найкращою пригодою і він не може дочекатися, щоб мріяти та залишатися молодими душею разом вічно.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / фото з інстаграму

Американська акторка не забарилася з відповіддю на привітання чоловіка. У коментарях Нікола відповіла взаємністю, наголосивши, що Бруклін є її опорою та головною підтримкою в житті.

Ти – мій світ, моя опора і моя споріднена душа. Я люблю тебе мільйон разів сильніше з кожним днем і обожнюю бути твоєю дружиною, – відповіла акторка.

Відповідь Ніколи Пельтц / скриншот з інстаграму

Що відомо про стосунки Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц?

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц розпочали свої стосунки у 2019 році. Вже наприкінці червня 2020 року пара офіційно повідомила про свої заручини.

Пишне весілля закохані зіграли навесні 2022 року. Розкішна церемонія одруження відбулася в родинному маєтку Пельтців, який розташований у місті Палм-Біч, штат Флорида.

Нагадаємо, що на тлі конфлікту з Брукліном: Вікторія Бекхем відверто висловилась про виховання дітей.

