Після цієї резонансної публікації родина опинилася в центрі уваги. У медіа активно обговорюють можливий конфлікт між Бекхемами та їхніми дітьми. На цьому тлі Вікторія Бекхем поділилася своїм підходом до виховання. Про це знаменитість розказала для газети The Times.

Вас також може зацікавити Як виглядають діти Зеленського, які майже не з'являються на публіці

Дизайнерка і підприємиця наголосила, що для неї важливо не змушувати дітей, а підтримувати їхній вибір.

Є велика різниця між тим, щоб підтримувати дітей у тому, що вони хочуть робити, і тим, щоб змушувати їх. Все, що ми коли-небудь робили з будь-ким з дітей, – підтримували, допомагали і заохочували,

– сказала Вікторія Бекхем.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Також вона додала, що пишається тим, що кожна з її дітей знайшла справу до душі.

Троє хлопців раніше грали у футбол, але один за одним вирішили, що це не для них, і це нормально – головне, щоб вони були щасливі. Просто хочу, щоб вони відчували себе реалізованими,

– зазначила знаменитість.

Для довідки! У зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів четверо дітей: сини Бруклін, Ромео, Крус і донька Гарпер.

Конфлікт у родині Бекхемів: коротко

Чутки про напружені стосунки в родині з'явилися ще після весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельц у 2022 році. Згодом їх підсилили пропуски важливих сімейних подій. Зокрема, Бруклін разом із дружиною не був присутній на 50-річчі Девіда Бекхема у травні 2025 року. Також пара майже перестала згадувати родину в соцмережах.

Зрештою, в січні цього року Бруклін зробив публічну заяву, в якій підтвердив розкол у стосунках з родиною та заявив, що не хоче примирення.

Інсайдер стверджує, що Девід і Вікторія були засмучені такими заявами, однак нібито залишають двері для примирення відкритими – якщо син вирішить відновити стосунки з родиною.