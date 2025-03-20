Донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала нові фото актора та привітала його з 70-річчям

19 березня тяжкохворий Брюс Вілліс відсвяткував ювілей – 70 років. Його донька Таллула, яка народилася у шлюбі актора з Демі Мур, зворушливо привітала батька з днем народження.

У своєму інстаграмі Таллула опублікувала фото з батьком, пише Show 24. На одній зі світлин Брюс Вілліс обіймає доньку.

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Він космонавт, герой зі значком, зухвалий детектив із незрівнянними жартами – для мене було честю спостерігати, як усі ці різні персонажі ожили й увійшли в історію завдяки його вродженому духу і душі. Але насправді – це мій тато,

– написала Таллула.

Дівчина додала, що у дитинстві в неї часто запитували, як це, коли твій батько – Брюс Вілліс. Вона зауважила, що актор "виграв довбаний джекпот життя завдяки щасливому випадку, який він навіть не міг пояснити".

І я люблю цього хлопця з Джерсі, який розчісував моє волосся у ванній і завжди стежив, щоб я стелила рушник перед їдою на його ліжко, і який відомий у нашому безпечному колі близький як король кукурудзяних тортів. Роками я червоніла, коли люди дізнавалися моє повне ім'я. Але я до біса пишаюся тим, що я Таллула Белль Брюс Вілліс,

– додала вона.

Таллула поділилась ще кількома фото з батьком, на яких є і її мама – акторка Демі Мур.

Таллула, Демі Мур та Брюс Вілліс / Фото з інстаграму Таллули:

Для довідки! Брюс Вілліс та Демі Мур були у шлюбі з 1987 до 2000 року. У них народилося три доньки: Румер Гленн Вілліс, Скаут Лару Вілліс і Таллула Бель Вілліс.

Нагадаємо, що у Брюса Вілліса лобово-скронева деменція, про що у лютому 2023 року розповіла його дружина Емма Гемінґ-Вілліс. Спершу акторові поставили діагноз афазія – порушення мовлення.