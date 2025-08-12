В березні росіяни обстріляли Київ "Шахедами", внаслідок чого постраждав будинок відомого актора Андрія Ісаєнка. Тепер він поділився подробицями цього інциденту.

Зокрема, розповів, що зараз з домом й у якому стані його рідні були після атаки. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Ранку у великому місті".

Виявилося, що удар припав на перший під'їзд, тоді як сім'я Ісаєнка мешкає у восьмому. Поступово пошкодження ремонтують: дали газ, накрили, щоб не текло.

Тепер постійно ходимо в укриття. Донька злякалась. Я проснувся вже від вибуху, а дружина чула сам процес прильоту,

– розповів Андрій Ісаєнко.

Попри пережите, він зазначив, що дружина з донькою не планують виїжджати з України.

