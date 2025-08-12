Укр Рус
12 августа, 15:45
Проснулся от взрыва, – звезда "Женского доктора" рассказал о ракетном ударе по своему дому

София Хомишин
Основні тези
  • Дом актера Андрея Исаенко пострадал от обстрела "Шахедами" в Киеве, удар пришелся на первый подъезд, а семья живет в восьмом.

В марте россияне обстреляли Киев "Шахедами", в результате чего пострадал дом известного актера Андрея Исаенко. Теперь он поделился подробностями этого инцидента.

В частности, рассказал, что сейчас с домом и в каком состоянии его родные были после атаки. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Утра в большом городе".

Оказалось, что удар пришелся на первый подъезд, тогда как семья Исаенко живет в восьмом. Постепенно повреждения ремонтируют: дали газ, накрыли, чтобы не текло.

Теперь постоянно ходим в укрытие. Дочка испугалась. Я проснулся уже от взрыва, а жена слышала сам процесс прилета,
– рассказал Андрей Исаенко.

Несмотря на пережитое, он отметил, что жена с дочкой не планируют выезжать из Украины.

Заметим, недавно в результате российского обстрела пострадал дом книжного продюсера Маргариты Сичкарь. Она уже показала последствия разрушений.