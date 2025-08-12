В частности, рассказал, что сейчас с домом и в каком состоянии его родные были после атаки. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Утра в большом городе".

Интересно Звонили чиновники, – ведущая "Ревизора" шокировала признанием об угрозах на шоу

Оказалось, что удар пришелся на первый подъезд, тогда как семья Исаенко живет в восьмом. Постепенно повреждения ремонтируют: дали газ, накрыли, чтобы не текло.

Теперь постоянно ходим в укрытие. Дочка испугалась. Я проснулся уже от взрыва, а жена слышала сам процесс прилета,

– рассказал Андрей Исаенко.

Несмотря на пережитое, он отметил, что жена с дочкой не планируют выезжать из Украины.

"Утро в большом городе": смотрите видео онлайн

Заметим, недавно в результате российского обстрела пострадал дом книжного продюсера Маргариты Сичкарь. Она уже показала последствия разрушений.