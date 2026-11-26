Російські окупанти поцілили поруч із будинком, який орендує лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин.

Вибуховою хвилею вибило вікна та винесло броньовані двері. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. На тлі руйнувань Валерій емоційно висловився про Дональда Трампа.

За словами співака, удар стався кілька днів тому, коли він був у благодійному турі на підтримку Сил оборони. Ворожа атака фактично знищила пів вулиці – пошкоджено близько двадцяти будинків. На щастя, минулося без постраждалих, проте люди втратили житло та автомобілі. Артист висловив співчуття сусідам, які зазнали значних збитків.

Побачивши наслідки атаки на власні очі, музикант різко відреагував на заяви Дональда Трампа про те, що російські ракети нібито падають на цивільних "випадково".

Єдине бажання, коли він вчергове збереться щось видавити зі свого лайна – аби йому прилетіла ота "випадковість", так щоб очі відкрились. Навіки,

– емоційно висловився Харчишин.

Співак додав, що має надію на дорослішання людства, яке перестане обирати представників право популістичного люмпена. Він вірить, що світ навчиться на гіркому досвіді України та обиратиме справжніх президентів, інакше подібні трагедії стануть лише питанням часу.

Попри пережите, лідер "Другої Ріки" закликав не опускати руки й наголосив, що вірить в український народ та армію.

Дякую за співчуття та слова підтримки. Допомога не потрібна. Допомагайте Силам оборони у будь-який спосіб,

– написав він.

До слова, це вже не перший випадок, коли росіяни руйнують житло музиканта. У березні 2022 року окупанти повністю спалили його дім у Гостомелі – тоді в будівлі нікого не було. Згодом артист відбудував оселю, але після розлучення там не живе.

Нагадаємо, нещодавно із наслідками російського терору зіткнулася й родина телеведучого Григорія Решетніка. Його дружина Христина розповіла про ворожий "приліт" неподалік школи, де навчаються їхні сини.