А сама вона поїхала звідти приблизно за 15 хвилин до вибуху. Про це дружина телеведучого Григорія Решетніка повідомила в інстаграмі.

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Під час атаки діти перебували в укритті, однак старший син Іван розповів, що звук від вибуху був дуже гучним. Блогерка не стала приховувати своїх емоцій від пережитого стресу.

Сивого волосся сьогодні нормально так додалося– написала Христина.

Адміністрація школи оперативно зв'язалася з батьками, повідомивши, що з дітьми все гаразд і заклад продовжує роботу у звичному режимі.

Дякую школі, що реагують одразу, заспокоюють нас, бо я коли прочитала – мало свідомість не втратила– додала Решетнік.

Христина Решетнік повідомила про ворожий приліт біля школи синів / Скриншот з інстаграм-сторіс kristina_reshetnik

Христина Решетнік повідомила про ворожий приліт біля школи синів / Скриншот з інстаграм-сторіс kristina_reshetnik

Нагадаємо, у жовтні родина вже потрапляла в подібну ситуацію. Тоді Григорій Решетнік із синами опинився в заторі дорогою до школи саме під час вибухів над містом.