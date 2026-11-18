А сама она уехала оттуда примерно за 15 минут до взрыва. Об этом жена телеведущего Григория Решетника сообщила в инстаграме.

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Во время атаки дети находились в укрытии, однако старший сын Иван рассказал, что звук взрыва был очень громким. Блогерша не стала скрывать своих эмоций от пережитого стресса.

Седых волос сегодня нормально так прибавилось– написала Кристина.

Администрация школы оперативно связалась с родителями, сообщив, что с детьми все в порядке и учебное заведение продолжает работу в обычном режиме.

Спасибо школе за то, что сразу отреагировали, успокоили нас, потому что когда я прочитала об этом – чуть не потеряла сознание– добавила Решетник.

Кристина Решетник сообщила о вражеском прилете возле школы, где учатся ее сыновья / Скриншот из Instagram-сторис kristina_reshetnik

Кристина Решетник сообщила о вражеском прилете возле школы сыновей / Скриншот из Instagram-сторис kristina_reshetnik

Напомним, в октябре семья уже попадала в подобную ситуацию. Тогда Григорий Решетник с сыновьями оказался в пробке по дороге в школу как раз во время взрывов над городом.