"Взрывы прямо над нами": Григорий Решетник с детьми попал под обстрел по дороге в школу

О том страшном утре звездный отец рассказал в инстаграме 22 октября. По словам ведущего, ночь была тяжелой и сопровождалась постоянными атаками, а уже после отбоя семья отправилась по делам.

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Однако спокойствие длилось недолго, и прямо в дороге снова завыла сирена. Началась работа противовоздушной обороны, и семья оказалась в эпицентре событий.

По дороге снова начинается тревога, сбитие, взрывы прямо над нами… Мы стоим в пробке, деваться некуда, говорю сыновьям – не волнуйтесь, все под контролем. А сам себе думаю: под каким же таким контролем– признался Григорий Решетник.

Ведущий эмоционально отреагировал на цинизм врага и бездействие мира.

За океаном это называют гуманизмом. Просто какое-то безумие. Надеюсь, прозрение когда-нибудь к ним все-таки придет– возмутился Григорий.

В то же время он искренне поблагодарил украинские Силы обороны за ежедневную защиту и призвал земляков беречь себя и своих детей.

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Григорий Решетник с детьми попал под обстрел по дороге в школу / Скриншот из инстаграм-сториз grisha_reshetnik

Добавим, что в этом году в семье Решетников сразу трое школьников. 13-летний Иван, 9-летний Димитрий и 5-летний Александр учатся в частной Новопечерской школе в Киеве. Вместе с ними это учебное заведение посещают сыновья Дмитрия Монатика и дочь известной дизайнерки Кати Сильченко.

Напомним, Решетник – не единственный, кого обстрел застал в пути. Ранее о подобном опыте во время поездки на работу – рассказала танцовщица Илона Гвоздева.