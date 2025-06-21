Вперше в історії: український проєкт здобув золоту нагороду фестивалю Cannes Lions

Український проєкт "Мед мінних полів" здобув "золото" на Cannes Lions 2025. Він привертає увагу до проблеми замінованості України.

Це перше в історії України "золото" на цьому престижному міжнародному фестивалі. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на МЗС України.

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Проєкт "Мед мінних полів" створений Saatchi&Saatchi Ukraine за підтримки МЗС України та агропромислової компанії Kernel разом з Dronarium Ukraine. Він приніс для України першого "золотого Каннського Лева".

Український контекст завжди унікальний. Наша публічна дипломатія вкотре доводить, що вона може набувати абсолютно нових сенсів і форматів заради великої мети. Ця золота Каннська нагорода, найвища у міжнародній індустрії та перша для України, – вагоме визнання креативності українців,

– прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.



"Мед мінних полів" здобув золото / Скриншот з сайту фестивалю

Метою проєкту "Мед мінних полів" є привертати увагу до проблеми замінованості України й закликати до допомоги з розмінуванням.

Продукт створювали на замінованій ділянці поля, де дрони засіяли медоносні трави. Бджоли, які не чутливі до мін, зібрали нектар, з якого й виготовили "Мед мінних полів". Вулики розташували на розмінованій території для безпеки бджолярів. Всюди було вжито максимальних заходів безпеки.



Українська команда на фестивалі / Фото МЗС України

Проєкт отримав золоту нагороду в категорії Sustainable Development Goals. У ній відзначають креативні проєкти, що позитивно впливають на світ і суспільство.