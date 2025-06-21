Это первое в истории Украины "золото" на этом престижном международном фестивале. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на МИД Украины.

Важно В центре Киева появилась необычная инсталляция, которая представит Украину за рубежом

Проект "Мед минных полей" создан Saatchi & Saatchi Ukraine при поддержке МИД Украины и агропромышленной компании Kernel вместе с Dronarium Ukraine. Он принес для Украины первого "золотого Каннского Льва".

Украинский контекст всегда уникален. Наша публичная дипломатия в очередной раз доказывает, что она может приобретать совершенно новые смыслы и форматы ради большой цели. Эта золотая Каннская награда, самая высокая в международной индустрии и первая для Украины, – весомое признание креативности украинцев,

– прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



"Мед минных полей" получил золото / Скриншот с сайта фестиваля

Целью проекта "Мед минных полей" является привлекать внимание к проблеме заминированности Украины и призывать к помощи с разминированием.

Продукт создавали на заминированном участке поля, где дроны засеяли медоносные травы. Пчелы, которые не чувствительны к минам, собрали нектар, из которого и изготовили "Мед минных полей". Ульи расположили на разминированной территории для безопасности пчеловодов. Повсюду были приняты максимальные меры безопасности.



Украинская команда на фестивале / Фото МИД Украины

Проект получил золотую награду в категории Sustainable Development Goals. В ней отмечают креативные проекты, что положительно влияют на мир и общество.