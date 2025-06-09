Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UNN.
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Що відомо про конструкцію
Чорна хмара з блискавками важить майже 7 тонн, її розміри – 30 на 17 на 15 метрів. Вона складається з 45 окремих "хмар", які пошиті з чорної тканини. Найцікавіше, що хмара "оживає", адже час від часу можна побачити спалахи блискавок і гуркіт грому.
Що це означає
За словами художника Олексія Сая, інсталяція – не просто витвір мистецтва, а меседж.
Є речі, які людство ігнорує, аж поки не опиняються над головами,
– сказав Олексій.
Цікаво! Звуковий супровід базується на записах вибухів та обстрілів із Запорізького регіону, зафіксованих для проєкту Ukrainian Witness.
Об'єкт створений у співпраці з волонтером Віталієм Дейнегом, арт-групою Ukrainian Art Group та медіа Ukrainian Witness. Він є потужною візуальною метафорою нагоди для розмови про справжні та майбутні виклики. Ця інсталяція представлятиме Україну на фестивалі Burning Man.
У центрі Києва з’явилася інсталяція, яку відправлять на Burning Man 2025 / Фото з мережі
Чому це важливо
- Інсталяція символізує невидимі загрози, які можуть активуватися будь-коли.
- Вона поєднує сучасне українське мистецтво з актуальною темою безпеки.
- Представлення України на визнаному міжнародному арт-фестивалі – це потужний меседж підтримки.