Скульптура називається I'm Fine. Її авторами є український митець Олексій Сай та засновник Ukrainian Witness Віталій Дейнега.

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Інсталяція I'm Fine вражає своїми розмірами: 32 метри в довжину, 7 метрів у висоту, вага – понад 10 тонн.

Скульптура реальна, як і війна. Я хочу, щоб аудиторія відчула себе ближчою до народу України, який постраждав, і зрозуміла, що ми боремося за власну культуру та ідентичність. Коли відвідувачі фестивалю будуть стояти поруч зі скульптурою, будуть фізично торкатися потрощених матеріалів, кульових отворів, уламків, то вони зможуть відчути масштаб і вплив війни – і це наша реальність,

– пояснив Олексій Сай.

Своєю чергою Віталій Дейнега наголосив на важливості демонстрації України не лише в контексті війни: "Україна здатна створювати багато в різних сферах – від мистецтва до технологій. Це сприяє розвитку емпатії, яка мотивує інших допомагати нам".

Для довідки! Burning Man – щорічний фестиваль, який збирає близько 80 000 учасників з усього світу. Цього року він проходитиме з 25 серпня до 2 вересня.

Цікаво, що презентацію скульптури I'm Fine підтримає український військовий DJ Tapolsky, який виступить на фестивалі з особливим сетом, що поєднує голоси українців, які відповідають на питання "Як ти?".

Нагадаємо, щороку організатори фестивалю ретельно відбирають п'ять робіт з понад сотні заявок для традиційного спалювання фігур. У 2023 році інсталяція Олексія Сая PHOENIX стала першою українською скульптурою, яку обрали.