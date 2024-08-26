Понеділок для України розпочався з масованої атаки по більшості областей. Ворог запустив безліч ракет і десятки "Шахедів". Про це написала Олена Зеленська у своїх соцмережах.

До слова Ховались в укриттях і дякували силам ППО: зірки показали, як зустріли ранок під обстрілами

Перша леді України подякувала кожному, хто ліквідовує ці наслідки. Вона висловила співчуття постраждалим і близьким загиблих.

Та ніщо так не болить, як людські втрати. Луцьк, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Мої співчуття пораненим і рідним загиблих. Сили оборони захищають українців, але найважливіше під час тривоги – перечекати небезпеку в укритті. Бережіть себе та близьких,

– додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, 26 серпня російські окупанти випустили по Україні різні види озброєння: "Кинджали", БпЛА, крилаті ракети постраждало 15 областей. Внаслідок ударів постраждало 15 областей, є поранені та загиблі. Ціллю для ворога вкотре була енергетична інфраструктура.