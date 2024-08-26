Українські зірки показали, як переживали масовану російську атаку. Вони ховалися в укриттях та метро й дякували ППО, пише Show 24.

Важливо 15 областей було під ударом, ціль – енергооб'єкти: все про масовану атаку України 26 серпня

Світлана Тарабарова показала, як її діти ховалися в імпровізованому домашньому укритті.

Як на 4 метри квадратні імпровізованого домашнього укриття може бути сконцентровано стільки любові та ненависті одночасно...? Ненависть до тих, хто краде дитинство наших дітей, мрії, життя, міста. І любов. Безмежна. Беззаперечна. Справжня… І так, любов переможе,

– написала співачка.

Ксенія Мішина зупинила знімання в ефірі через тривогу й вибухи та спустилась в укриття разом з командою. Вона закликала всіх українців перебувати в безпечному місці.



Українські зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча поділилась думками після чергового обстрілу.

Ранок такий ранок, коли твій сусід-терорист, якого вже третій (одинадцятий) рік не може зупинити решта світу. Життя від обстрілу до обстрілу. Йдемо його жити,

– написала ведуча.

Володимир Дантес показав, як на Заході України воїни сил ППО збили крилату ракету.



Українські зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Юлія Саніна показала свою перелякану собаку, разом з якою ховалась від ракет.



Українські зірки про масовану атаку / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки відреагували на масовану атаку ракетами та "Шахедами" / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, через масовану атаку України 26 серпня постраждало 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: "Кинджали", БпЛА, крилаті ракети. Внаслідок ударів є поранені та загиблі.

Російські окупанти вкотре цілилися в енергетичну інфраструктуру. Через це Укренерго застосовує екстрені відключення, щоб стабілізувати систему. У деяких областях також виникли проблеми з водою.