Мала розкішний вигляд: королева Камілла супроводила чоловіка на відкритті кінних перегонів
- Король Чарльз III та королева Камілла відвідали відкриття кінних перегонів Royal Ascot разом з іншими членами королівської родини й письменником Ентоні Горовіцем.
- Король Чарльз III та королева Камілла були одягнені у вишукані вбрання, а на обіді у Віндзорському замку до них приєдналися принц Фейсал бін Салман Аль Сауд та інші гості.
Король Чарльз III та королева Камілла відвідали відкриття кінних перегонів Royal Ascot. Це вже не перший вихід королівського подружжя у світ за останні дні.
До короля та королеви приєдналися принцеса Анна, її син Пітер Філліпс та його дівчина Гаррієт Сперлінг. Також був присутній письменник Ентоні Горовіц, пише Show 24 з посиланням на People.
До речі Кейт Міддлтон зачарувала вишуканим образом на церемонії Ордену Підв'язки
Король Чарльз III з'явився в сірому костюмі-трійці та чорному капелюсі-циліндрі. Королева Камілла обрала світло-зелену сукню-пальто від Dior та капелюх від Philip Treacy, взула туфлі на низьких підборах. Свій образ вона доповнила брошкою у вигляді серця з діамантом Cullinan і кольє, а в руках тримала клатч.
Серед гостей, які приєдналися до Чарльза III та Камілли на обіді, що пройшов у Віндзорському замку, були принц Фейсал бін Салман Аль Сауд, подруга королеви леді Кесві та її сестра Аннабель Елліот.
Очікується, що Кейт Міддлтон та принц Вільям пізніше з'являться на кінних перегонах, які, до речі, завершаться на день народження спадкоємця британського престолу – 21 червня. Король має бути присутній на всіх п'яти днях.
Останні виходи Чарльза та Камілли
Днями в Лондоні пройшов Trooping the Colou, який відвідали король Чарльз III та королева Камілла. Серед присутніх також були Кейт Мідлтон та принц Вільям з дітьми: Джорджем, Шарлоттою і Луї.
16 червня відбулася церемонія вручення Ордену Підв'язки. Королівська родина з'явилася на службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.