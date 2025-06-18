До короля та королеви приєдналися принцеса Анна, її син Пітер Філліпс та його дівчина Гаррієт Сперлінг. Також був присутній письменник Ентоні Горовіц, пише Show 24 з посиланням на People.
До речі Кейт Міддлтон зачарувала вишуканим образом на церемонії Ордену Підв'язки
Король Чарльз III з'явився в сірому костюмі-трійці та чорному капелюсі-циліндрі. Королева Камілла обрала світло-зелену сукню-пальто від Dior та капелюх від Philip Treacy, взула туфлі на низьких підборах. Свій образ вона доповнила брошкою у вигляді серця з діамантом Cullinan і кольє, а в руках тримала клатч.
Серед гостей, які приєдналися до Чарльза III та Камілли на обіді, що пройшов у Віндзорському замку, були принц Фейсал бін Салман Аль Сауд, подруга королеви леді Кесві та її сестра Аннабель Елліот.
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото Getty Images
Королева Камілла на Royal Ascot / Фото Getty Images
Очікується, що Кейт Міддлтон та принц Вільям пізніше з'являться на кінних перегонах, які, до речі, завершаться на день народження спадкоємця британського престолу – 21 червня. Король має бути присутній на всіх п'яти днях.
Останні виходи Чарльза та Камілли
Днями в Лондоні пройшов Trooping the Colou, який відвідали король Чарльз III та королева Камілла. Серед присутніх також були Кейт Мідлтон та принц Вільям з дітьми: Джорджем, Шарлоттою і Луї.
16 червня відбулася церемонія вручення Ордену Підв'язки. Королівська родина з'явилася на службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.