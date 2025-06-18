До короля та королеви приєдналися принцеса Анна, її син Пітер Філліпс та його дівчина Гаррієт Сперлінг. Також був присутній письменник Ентоні Горовіц, пише Show 24 з посиланням на People.

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Король Чарльз III з'явився в сірому костюмі-трійці та чорному капелюсі-циліндрі. Королева Камілла обрала світло-зелену сукню-пальто від Dior та капелюх від Philip Treacy, взула туфлі на низьких підборах. Свій образ вона доповнила брошкою у вигляді серця з діамантом Cullinan і кольє, а в руках тримала клатч.

Серед гостей, які приєдналися до Чарльза III та Камілли на обіді, що пройшов у Віндзорському замку, були принц Фейсал бін Салман Аль Сауд, подруга королеви леді Кесві та її сестра Аннабель Елліот.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото Getty Images

Королева Камілла на Royal Ascot / Фото Getty Images

Очікується, що Кейт Міддлтон та принц Вільям пізніше з'являться на кінних перегонах, які, до речі, завершаться на день народження спадкоємця британського престолу – 21 червня. Король має бути присутній на всіх п'яти днях.

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