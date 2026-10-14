"Я бачив її, вона моя копія": чоловік Ірини Федишин після втрати донечки звернувся до неї

Чоловік української співачки Ірини Федишин, продюсер Віталій Човник, вперше детально розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. Він також звернувся до донечки, яку подружжя так і не змогло забрати додому.

На своїй сторінці в інстаграмі Віталій опублікував чорно-білу світлину, на якій видно дві руки, що міцно тримаються одна за одну. Фото чоловік доповнив емодзі розбитого серця. У наступних сторіс він поділився переживаннями після втрати донечки та розповів, через що довелося пройти його дружині.

Ірина Федишин та Віталій Човник / фото з інстаграму

За словами Човника, вони з Іриною з нетерпінням чекали на народження дівчинки, уявляли першу зустріч із нею та будували плани на майбутнє. Віталій зізнався, що навіть встиг побачити донечку, яка, за його словами, була дуже на нього схожою.

Ми були так близько до нашого щастя. Так неймовірно близько. Залишалося зовсім трішки до нашої довгоочікуваної зустрічі. Але сталося інакше, ми її втратили. Я бачив її. Вона моя копія,

– написав продюсер.

Віталій Човник по біль родини / фото з інстаграму

Віталій також розкрив подробиці стану Ірини Федишин. Виявилося, що артистка пережила складні пологи, операцію та значну крововтрату. Медикам довелося боротися за її життя.

І найстрашніше, що того дня я міг втратити не лише донечку, а й свою кохану дружину. Іра пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя,

– розповів чоловік співачки.

Човник зазначив, що день, коли подружжя втратило дитину, назавжди залишиться для нього найболючішим. Водночас він назвав його другим днем народження дружини, адже Ірину вдалося врятувати.

Нині подружжя намагається знайти сили жити далі заради своєї сім'ї та двох синів. Продюсер подякував усім, хто підтримує їх у цей складний період, надсилає повідомлення, квіти до лікарні та молиться за здоров'я артистки.

Окрім цього, Віталій присвятив донечці вірш, у якому висловив біль через те, що вони так і не змогли обійняти свою дівчинку.

"Ми стільки слів тобі не розказали,

Не встигли обійняти, навіть, раз.

Але тебе так сильно покохали,

Ще до того, як побачили у перший раз.

І я питаю небо: "Чому?"

А небо відповідь ховає.

Як пояснити серцю моєму,

Чому найдорожчих забирає?"

Наприкінці поезії Човник залишив підпис "Твій тато".

Вірш Віталія Човника / фото з інстаграму

24 Канал висловлює щирі співчуття родині.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що Ірина Федишин та Віталій Човник втратили доньку, яка мала стати їхньою третьою дитиною. Подружжя вже виховує двох синів – Юрія та Олега.