Про це в інстаграмі повідомив її чоловік Віталій Човник. Також він розповів про стан коханої.
Ми втратили нашу маленьку донечку. Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті. Болить страшенно,
– написав Віталій.
Він зазначив, що Ірина жива, але переживає важкий стан.
Просимо молитов за душу маленького ангелика і за здоров'я та відновлення Ірини,
– додав чоловік.
Віталій Човник повідомив, що Ірина Федишин втратила доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що про третю вагітність Ірини стало відомо в серпні. Співачка разом із чоловіком Віталієм Човником виховує двох синів, а третьою дитиною мала стати донька.
24 Канал висловлює щирі співчуття родині.
Додамо, що напередодні стало відомо про смерть українського коміка Олександра "Вені" Венедчука.