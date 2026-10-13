Про це в інстаграмі повідомив її чоловік Віталій Човник. Також він розповів про стан коханої.

Ми втратили нашу маленьку донечку. Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті. Болить страшенно,

– написав Віталій.

Він зазначив, що Ірина жива, але переживає важкий стан.

Просимо молитов за душу маленького ангелика і за здоров'я та відновлення Ірини,

– додав чоловік.

Віталій Човник повідомив, що Ірина Федишин втратила доньку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що про третю вагітність Ірини стало відомо в серпні. Співачка разом із чоловіком Віталієм Човником виховує двох синів, а третьою дитиною мала стати донька.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині.

Додамо, що напередодні стало відомо про смерть українського коміка Олександра "Вені" Венедчука.