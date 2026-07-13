Я можу приїхати: Олег Винник сказав, що заважає йому повернутися в Україну

Співак, який від початку повномасштабного вторгнення живе в Німеччині, заявив, що може, але наразі не готовий приїхати до України навіть заради концертів.

Олег Винник вирішив нагадати про себе українцям. В інтерв'ю блогеру Артему Безкровному співак розповів, як виїхав з країни та що наразі не готовий повертатися в Україну навіть заради концертів.

За його словами, він побоюється, що після в'їзду не зможе виїхати. Винник, який заявляв, що не має українського внутрішнього паспорта ще з 2000 року, окремо підкреслив свій статус резидента Німеччини, хоча також визнав, що залишається громадянином України.

Я можу приїхати виступити. Мені здається, що я не виїду назад. Я ж українець, але я резидент Німеччини,

– сказав співак.

Артист також припустив, що його повернення викликало б великий суспільний резонанс і підвищену увагу журналістів. Крім того, він заявив, що деякі українські колеги поширюють про нього неправдиву інформацію, через що він почувається ображеним. Водночас Винник зазначив, що зберіг добрі стосунки з акторкою Ольгою Сумською.

За словами співака, ще однією причиною, чому він не приїжджає до України, є погрози. Водночас він не уточнив, від кого саме вони надходять і з чим пов'язані.

Я не хочу про це багато говорити. Я вже десь говорив – є погрози. Я хочу жити спокійно. Моя сім'я щоб жила спокійно. І знаєш, просто не хочеться потрапити в той час, де погрожують. Це якось не по-людськи і якось незаслужено,

– заявив Винник.

Інтерв'ю Олега Винника Артему Безкровному: дивіться відео онлайн

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