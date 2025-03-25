Після перемоги в "Х-Факторі" й дружби з Каменських: учасник ZBSband відповів, чому розпався гурт

Актор Богдан Буйлук – не тільки зірка серіалів, але й переможець "Х-Фактора" у складі гурту ZBSband. Утім, колектив розпався: музиканти не випускають нових пісень і не виступають на концертах.

Гурт ZBSband складався з акторів київського театру Богдана Буйлука і Владислава Онищенка. Колектив переміг в "Х-Факторі" у 2019 році, але згодом припинив своє існування. Богдан Буйлук розповів, що пішло не так, в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Show 24.

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Актор поділився, що активна діяльність колективу зупинилась після початку пандемії коронавірусу. Невеликий запланований тур скасувався, а згодом Богдан і Владислав перестали зустрічатися й писати музику.

Почався карантин. У нас мав бути класний концерт в Херсоні, ще кілька виступів по Україні. Ми лише набирали оберти, а потім почався локдаун і все скасувалося. Тоді щось сталося і ми перестали зустрічатися, писати. Зник той азарт. Щось припинило вдаватися,

– розповів Богдан Буйлук.

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Під час повномасштабної війни ZBSband випустив два сингли. Однак їхня активна діяльність так і не відновилась. Ймовірно, причиною стало те, що Владислав Онищенко виїхав з України. Зараз він живе в Литві з дружиною.

"Ми спілкуємося по відеозв'язку. Можливо так, якби Влад був тут, у нас би було набагато більше можливостей, особливо з нашим репертуаром народним. Концертів могло бути багато", – припустив Богдан.

Про дружбу з Настею Каменських

На проєкті "Х-Фактор" наставницею колективу була Настя Каменських. За словами Богдана Буйлука, співачка допомагала гуртові, але недовгий час. Їхнє спілкування просто зупинилося.

"Наша дружба тривала рік. Були плани на майбутнє. А потім я не знаю, що відбулося, це досі для мене секрет, але ми просто припинили комунікувати. Ми спілкувалися з Настею іноді на пряму, а інколи через її помічницю, бо в неї було дуже багато роботи. Ми зустрічалися, а потім просто перестали. Можливо, в них охолонув азарт до нас, може інші фактори вплинули", – поділився актор.

Богдан Буйлук додав, що у гурту з Каменських не було контрактів. Зараз вони не підтримують зв'язок.