Группа ZBSband состояла из актеров киевского театра Богдана Буйлука и Владислава Онищенко. Коллектив победил в "Х-Факторе" в 2019 году, но впоследствии прекратил свое существование. Богдан Буйлук рассказал, что пошло не так, в интервью Алине Доротюк, передает Show 24.

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Актер поделился, что активная деятельность коллектива остановилась после начала пандемии коронавируса. Небольшой запланированный тур отменился, а затем Богдан и Владислав перестали встречаться и писать музыку.

Начался карантин. У нас должен был быть классный концерт в Херсоне, еще несколько выступлений по Украине. Мы только набирали обороты, а потом начался локдаун и все отменилось. Тогда что-то произошло и мы перестали встречаться, писать. Исчез тот азарт. Что-то перестало удаваться,

– рассказал Богдан Буйлук.

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Во время полномасштабной войны ZBSband выпустил два сингла. Однако их активная деятельность так и не возобновилась. Вероятно, причиной стало то, что Владислав Онищенко уехал из Украины. Сейчас он живет в Литве с женой.

"Мы общаемся по видеосвязи. Возможно так, если бы Влад был здесь, у нас бы было намного больше возможностей, особенно с нашим репертуаром народным. Концертов могло быть много", – предположил Богдан.

О дружбе с Настей Каменских

На проекте "Х-Фактор" наставницей коллектива была Настя Каменских. По словам Богдана Буйлука, певица помогала группе, но недолгое время. Их общение просто остановилось.

"Наша дружба длилась год. Были планы на будущее. А потом я не знаю, что произошло, это до сих пор для меня секрет, но мы просто прекратили коммуницировать. Мы общались с Настей иногда на прямую, а иногда через ее помощницу, потому что у нее было очень много работы. Мы встречались, а потом просто перестали. Возможно, у них остыл азарт к нам, может другие факторы повлияли", – поделился актер.

Богдан Буйлук добавил, что у группы с Каменских не было контрактов. Сейчас они не поддерживают связь.