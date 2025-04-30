Після реклами взуття на круасанах: у COOSH вперше відреагували на скандал довкола бренду
- Український бренд COOSH опинився в центрі скандалу через рекламу з використанням круасанів, що викликала обурення серед українців.
- Компанія перепросила, підкресливши, що зйомка мала естетичну мету, і всі круасани були з'їдені після фотосесії.
- COOSH подякувала за зворотний зв'язок і видалила фото з соцмереж.
Український бренд COOSH опинився в центрі скандалу після публікації реклами, де їхні балетки були сфотографовані на круасанах. Представники компанії швидко відреагували на хвилю критики, опублікувавши офіційне вибачення.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.
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Так, тисячі українців висловили обурення через неетичне використання хлібобулочних виробів у рекламі, де COOSH зробили фото своєї кремової балетки, що лежала поверх круасанів у сумці.
У відповідь на шквал критики команда бренду опублікувала заяву, де попросила вибачення перед аудиторією.
Ми щиро шкодуємо, що наша публікація викликала негативні враження. Ми з глибокою повагою ставимось до хліба та всіх виробів із пшениці, розуміючи їхню цінність, особливо в нинішній час. Наша мета не була в тому, щоб знецінити або зневажити продукт, за який наш народ зараз бореться та працює у складних умовах,
– йдеться у зверненні.
Представники COOSH підкреслили, що зйомка мала "виключно естетичну мету" і вони жодним чином не хотіли образити чиїсь почуття. Також команда запевнила, що всі круасани після фотосесії були з'їдені співробітниками компанії, щоб уникнути марнування їжі.
Як COOSH відреагував на хейт / Скриншоти з інстаграму
Важливо зазначити, користувачі соцмереж нагадали бренду, що ставлення до хліба в нашій країні особливе – диктатори й окупанти поколіннями відбирали хліб в українців, а зараз російські загарбники морять голодом українських військовополонених, відтак важливо це враховувати під час створення подібної реклами.
У своєму зверненні команда COOSH подякувала всім, хто висловив свою думку, та запевнила, що врахує отримані відгуки на майбутнє. До того фото з соцмереж бренду вже видалили.