Після реклами взуття на круасанах: у COOSH вперше відреагували на скандал довкола бренду

Український бренд COOSH опинився в центрі скандалу після публікації реклами, де їхні балетки були сфотографовані на круасанах. Представники компанії швидко відреагували на хвилю критики, опублікувавши офіційне вибачення.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.

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Так, тисячі українців висловили обурення через неетичне використання хлібобулочних виробів у рекламі, де COOSH зробили фото своєї кремової балетки, що лежала поверх круасанів у сумці.

У відповідь на шквал критики команда бренду опублікувала заяву, де попросила вибачення перед аудиторією.

Ми щиро шкодуємо, що наша публікація викликала негативні враження. Ми з глибокою повагою ставимось до хліба та всіх виробів із пшениці, розуміючи їхню цінність, особливо в нинішній час. Наша мета не була в тому, щоб знецінити або зневажити продукт, за який наш народ зараз бореться та працює у складних умовах,

– йдеться у зверненні.

Представники COOSH підкреслили, що зйомка мала "виключно естетичну мету" і вони жодним чином не хотіли образити чиїсь почуття. Також команда запевнила, що всі круасани після фотосесії були з'їдені співробітниками компанії, щоб уникнути марнування їжі.

Як COOSH відреагував на хейт / Скриншоти з інстаграму

Важливо зазначити, користувачі соцмереж нагадали бренду, що ставлення до хліба в нашій країні особливе – диктатори й окупанти поколіннями відбирали хліб в українців, а зараз російські загарбники морять голодом українських військовополонених, відтак важливо це враховувати під час створення подібної реклами.

У своєму зверненні команда COOSH подякувала всім, хто висловив свою думку, та запевнила, що врахує отримані відгуки на майбутнє. До того фото з соцмереж бренду вже видалили.