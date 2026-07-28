Амбасадори української культури ДахаБраха виступлять у 8 містах України з новим альбомом "Птах"

Цієї осені ДахаБраха вирушає у тур містами України з першою за 5 років новою платівкою. Поруч із свіжими піснями на концертах лунатимуть відомі композиції, що вже здобули прихильників від Гластонбері до Нью-Йорка.

Платівка "Птах" стала першим релізом гурту за останні 5 років. До альбому увійшли 14 композицій, записаних у Києві на студії Kaska під керівництвом Лесика Омодади.

Збірка стала емоційною хронікою трансформацій українського життя – від обрядових пісень до ритмічного фокус-треку "Трипільське техно" та спільної роботи із письменником Сергієм Жаданом. Візуальним символом релізу стала обкладинка авторства учасника гурту Марка Галаневича, де Птах уособлює свободу та неминуче повернення додому.

До цієї збірки увійшли композиції, створені в різні часи й за різних обставин. Альбом строкатий стилістично й жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Та хаос як першооснова народження чогось нового ніколи нас не лякав. Віримо, що ця музика для когось стане наснагою, для когось – надією чи простором для роздумів,

– зазначають учасники ДахаБраха.

Турне світових амбасадорів української культури охопить вісім міст країни, а завершиться двома виступами у столиці – 17 та 18 жовтня о 18:00 на сцені МЦКМ (Жовтневий палац). Квитки: на Numotamo.com.

Міста туру:

30.09 - Біла Церква

4.10 - Житомир

5.10 - Львів

8.10 - Івано-Франківськ

10.10 - Рівне

11.10 - Вінниця

13.10 - Одеса

17 та 18.10 - Київ

Гурт послідовно підтримує Сили оборони України: з 2022 року 100% прибутку від усіх українських турів ДахаБраха традиційно передає на потреби війська.

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