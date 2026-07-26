Останній місяць літа на носі, що надихає проживати кожен день сезону сповна. Українські артисти втілюють цю ідею в своїх нових релізах, де все про палке літнє кохання і сильні почуття, нестримну енергію гір, природи та самих українців. 24 Канал зібрав усі ці треки у підбірку прем'єр, які не хочеться пропускати.

TAYANNA

Артистка присвятила нову пісню "Марічка" жінкам, які розплітають коси назустріч почуттям. В ній Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритм і закохується під красиві ритми чоловічого серця. Співачка вважає, що історія є близькою кожній, адже ця пісня про ніжність, довіру, внутрішню красу і про любов, яка назавжди залишає свій слід у серці.

TAYANNA – Марічка: дивіться відео онлайн

VLADA K та FIЇNKA

Пісню, натхненну давньою легендою про народження перших мелодій, зарелізили VLADA K та FIЇNKA. За цією історією, музика з’явилася високо в горах, де дзюркіт джерел став голосом скрипки, спів птахів – мелодією сопілки, а грім – звучанням трембіти. Кліп продовжує сюжет, закладений в пісні, через образи єдності та любові до природи.

VLADA K та FIЇNKA – Там, де музика: дивіться кліп онлайн

VIRA

VIRA (Віра Брежнєва) презентувала сингл "Моє сонечко" – другу музичну роботу з майбутнього альбому "Сяйво". Це натхненна та щира композиція, створена на перетині сучасного звучання та традиційного українського фольклору, яка народилася під враженням від величі та тиші Карпат.

VIRA – Моє сонечко: дивіться відео онлайн

Катерина Бужинська

Народна артистка України Катерина Бужинська представила нову композицію "Заборонене кохання", яка вже активно набирає популярності у TikTok. Пісня стала однією з найемоційніших прем'єр співачки за останній час, адже порушує тему почуттів, які суспільство звикло називати забороненими. У центрі сюжету – історія двох людей, яких доля звела всупереч обставинам. Вони закохуються, хоча кожен уже має інше життя та перебуває у стосунках. Їхні зустрічі залишаються таємницею, а любов перетворюється на постійну внутрішню боротьбу.

Катерина Бужинська – Заборонене кохання: дивіться кліп онлайн

ENLEO

ENLEO створив музичну історію про яскраву літню закоханість, на яку вже встигли зачекатись всі його фани. "сто зі ста" – це новий сингл артиста про любов без ідеалізації, але з абсолютною впевненістю у власних почуттях. Кліп переносить глядачів у впізнаваний кінематографічний світ ENLEO – атмосферний, естетичний і максимально емоційний.

ENLEO – сто зі ста: дивіться кліп онлайн

CHEEV

Після недавньої зміни іміджу артист продовжує дивувати слухачів, цього разу – новим музичним настроєм. Трек розповідає про знайому багатьом ситуацію, коли стосунки вже завершилися, але минуле вперто нагадує про себе. Один дзвінок, випадкове повідомлення чи чергова спроба повернути все назад знову відкривають те, що, здавалося б, давно мало загоїтися.

CHEEV - Не мани: дивіться відео онлайн

ULIANA ROYCE

"Знов любов" – нова емоційно відверта робота співачки, в якій особисті переживання переплітаються з відчуттям нестабільності сучасного світу. Про стан, у якому опинилося ціле покоління: між бажанням близькості та страхом її не витримати у крихкому світі.

ULIANA ROYCE – Знов любов: дивіться кліп онлайн

Марія Бурмака

З початком повномасштабної війни місія лікарів стала ще більшою. І співачка вирішила написати пісню вдячності. Так народилась композиція "Лікарі, лікарі". У відео, яке змонтував із документальних кадрів режисер Юрій Ковцуняк, можна побачити багато сильних і зворушливих кадрів. Там є і кадри зруйнованих лікарень, і санітарні авто, і коридор пошани посмертного донорства.

Марія Бурмака – Лікарі, лікарі: дивіться кліп онлайн

KHAYAT

В основі нової пісні артиста його захоплення українськими козацькими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка і Самійла Кішки, чию силу, витривалість і волелюбність оспівували в народній творчості. Співак спробував по-новому проявити бунтарський український дух, який не втрачає своєї сили з плином часу. Це зустріч минулого із сучасністю, де традиція звучить мовою сьогодення

KHAYAT - Ясиня: дивіться кліп онлайн

Для ваших подорожей та прогулянок на свіжому повітрі – ми зібрали музичну добірку найкращих хітів про літо.