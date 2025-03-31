Даніель Салем став ведучим шоу "Зважені та щасливі": відомі імена двох зіркових тренерів
- Даніель Салем, військовослужбовець, стане ведучим шоу "Зважені та щасливі", яке повертається після перерви.
- Тренерами шоу будуть фітнес-блогерка Марина Боржемська та найсильніша людина планети Олексій Новіков.
- У команді проєкту також буде дієтологиня Світлана Фус, яка залишиться незмінним експертом шоу.
Телешоу "Зважені та щасливі" після тривалої перерви повертається на екрани. Ведучим шоу стане військовий, а тренерами стане найсильніший чоловік планети та непереможна фітнес-блогерка.
Телеканал СТБ оголосив усіх експертів реаліті-шоу "Зважені та щасливі", передає Show 24. Ведучим проєкту буде чинний військовослужбовець Даніель Салем.
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Шоумен, який долучився до ЗСУ у 2022 році та виконує бойові завдання у складі підрозділу "12 друзів Оушена", на своєму прикладі покаже, що таке сила духу. Даніель Салем зізнався, що беріг відпустку для участі у проєкті.
Зараз на нас, українцях, лежить велика відповідальність – бути сильною нацією, сильною духом, тілом і здоров'ям. А без здоров'я ти не зможеш бути сильним у повному сенсі цього слова. Тому я хочу навчити учасників проєкту того, чому навчила мене моя донечка ще 10 років тому – любити себе,
– поділився Салем.
Незмінна тренерка та фітнес-блогерка Марина Боржемська повернеться у шоу, щоб знову привести своїх підопічних до перемоги.
"Я інколи буваю жорстка в роботі, але також я дуже відчуваю людей. Тому завжди підтримаю, направлю, зроблю усе, щоб людина почувалася комфортно під час тренувань", – висловилась Боржемська.
Її суперником стане найсильніша людина планети і володар світового рекорду Олексій Новіков.
Якщо ви у моїй команді – буде складно, іноді емоційно, але ми робитимемо результат. Для мене друзями буде вся моя команда, бо я, як друзям, бажаю їм найкращого. Я буду хвилюватися за кожного та кожну, буду знаходити правильні слова, мотивацію і підказки, щоб у них виходило досягати результату,
– каже тренер.
Також у команді проєкту буде незмінна експертка, лікарка-дієтологиня Світлана Фус.
СТБ анонсував повернення проєкту "Зважені та щасливі" у лютому цього року. Останній сезон вийшов у 2019 році, коли тренерами був Іраклі Макацарія та Марина Боржемська, а ведучою Аніта Луценко.