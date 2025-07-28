Даніель Салем розповів, як отримав пропозицію стати ведучим "Зважених та щасливих"

Даніель Салем розповів, як отримав пропозицію стати ведучим шоу "Зважені та щасливі". Він також зізнався, як йому вдається поєднувати службу у війську зі зйомками.

Подробицями телеведучий поділився у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

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Даніель Салем розповів, що пропозиція стати ведучим шоу "Зважені та щасливі" надійшла до нього неочікувано.

Дуже дивно було. У мене була запланована відпустка. Ми якраз зустрічалися з Андрієм Фурманом (головний стар-менеджер StarLight Media – Show 24). Ми дружимо. Я йому сказав про відпустку, а він мені: "Чуєш, а ми плануємо знімати "Зважені та щасливі". Хочеш бути ведучим?" Я відповів: "Так",

– розповів військовослужбовець.

Для довідки! Даніель Салем служить у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена".

Журналістка також поцікавилася у Салема, як йому вдається поєднувати зйомки з військовою службою. Він відповів, що має відпустку. Телеведучий, крім того, зізнався, чи реагує на хейт з цього приводу.

Іноді я можу в директ написати: "Можете, будь ласка, пояснити, чому ви так написали?",

– сказав Даніель.

Шоу "Зважені та щасливі" повертається на екрани

Нагадаємо, що наприкінці березня телеканал СТБ оголосив експертів шоу "Зважені та щасливі". Ведучим став Даніель Салем, а тренерами – фітнес-блогерка Марина Боржемська і найсильніша людина планети Олексій Новіков. Лікарка-дієтологиня Світлана Фус також буде у команді проєкту.

"Зараз на нас, українцях, лежить велика відповідальність – бути сильною нацією, сильною духом, тілом і здоров'ям. А без здоров'я ти не зможеш бути сильним у повному сенсі цього слова. Тому я хочу навчити учасників проєкту того, чому навчила мене моя донечка ще 10 років тому – любити себе", – зазначив Даніель Салем.