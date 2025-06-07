Салем опублікував відео з маленькою Марією в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

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На відео Даніель Салем тримає на руках доньку музиканта Позитива і танцівниці Юлії Сахневич. Телеведучий виглядає дуже щасливим поруч з дівчинкою.

Ви створили любов,

– підписав ролик Даніель.

Чимало людей прокоментували миле відео Даніеля Салема з донькою Позитива і Сахневич:

"О, як вона на Олексія схожа!"

"Як же Салему пасує".

"На це можна дивитися вічно".

"Так ніжно, прекрасно і мило".

"Сильний, мужній чоловік і беззахисне немовля. Неймовірно".

"Вам дуже підходить така роль".

Позитив та Юлія Сахневич стали батьками