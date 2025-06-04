Юрій Ткач поділився, що це перший випускний для його доньки. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Донька Юрія Ткача, Ліза, завершила навчання у 4 класі. З нагоди переходу у середню школу, дітям влаштували їхній перший випускний.

У святковий день дівчинка одягнула асиметричну білу сукню зі шлейфом та кросівки. На святковій лінійці учні зачитували вірші та отримували подарунки.

У Лізи перший випускний! Чотири роки вже позаду. Люблю тебе всім серцем, моя маленька донечка, моя маленька крихітка. Ти надихаєш, дивуєш і робиш щасливими всіх навколо! З тобою поруч забуваєш про все… летиш і вчишся знову любити життя… Понад усе мрію, щоб ти була щасливою без меж!

– написав Юрій Ткач.

Юрій Ткач показав доньку у випускний: відео

Додамо, що й син лідера гурту "ТНМК" Олега Михайлюти теж відсвяткував випускний. Микита завершив навчання у 9 класі. Учні відзначили цю подію грою у пейнтбол, а Фагот з цієї нагоди показав рідкісне фото з сином.