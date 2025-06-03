Також Фагот поділився, як провів з ним. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Фагота.

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Співак показав, як його син Микита відзначив випускний у 9 класі. Як виявилося, школярі з батьками ходили на пейнтбол.

Бути з сином в одній команді – мрія кожного тата. Особливо, коли виносиш суперника всуху,

– написав Олег Михайлюта і поділився спільним фото з Микитою.

Нагадаємо, лише нещодавно стало відомо, що син Фагота на початку повномасштабного вторгнення виїхав до Австралії, де прожив рік, але згодом повернувся до України. За словами співака, Микита навчається в ліцеї та цікавиться математикою.