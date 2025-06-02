Вадим під час розмови зі Славою Дьоміним детально розповів про те, як розвивався їхній роман. На його висловлювання тепер гостро відреагувала Олена. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у Великому місті".
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Олена Тополя зізналася, що її не ображають заяви Вадима, проте, на її думку, деякі з його висловлювань були некоректними.
Зауважимо, що раніше продюсер, коли розповідав про знайомство з 15-річною Оленою, порівняв її з повією.
Мене це не ображає, але дивує, що стільки років пройшло, а обсмоктується одна й та сама тема, яка вже "забуло й загуло". Нема про що інше поговорити, нема досягнень і нових якихось важливих речей?,
– обурилася виконавиця.
Вона додала, що її юрист уважно стежить за всіма подібними публікаціями в медіа.
"Ранок у Великому місті": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Вадима Лисиці та Олени Тополі
- Продюсер розповів, що знайомство з Оленою відбулося ще тоді, коли їй було 15, йому ж – 26. Їхні стосунки починалися як професійні, але згодом переросли у романтичні. Довгий час Вадим та Олена зустрічалися таємно, а потім чоловік повідомив свою дружину про роман і подав на розлучення.
- За словами Лисиці, перші три роки їхніх з Оленою стосунків були дуже яскравими та пристрасними, але з часом між ними з'явилося непорозуміння.
- Крапку у стосунках поставила Олена. Вадим зазначав, що жінка тоді була більше сконцентрована на кар'єрі.
- Сьогодні колишні партнери не підтримують зв'язку. Олена Тополя вже понад десять років перебуває у шлюбі з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом, з яким виховує трьох дітей. Водночас Вадим Лисиця у 2017 році одружився вдруге та виховує доньку з Іриною Лисицею. Також в нього є двоє дітей від першого шлюбу.