Вадим під час розмови зі Славою Дьоміним детально розповів про те, як розвивався їхній роман. На його висловлювання тепер гостро відреагувала Олена. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Ранок у Великому місті".

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Олена Тополя зізналася, що її не ображають заяви Вадима, проте, на її думку, деякі з його висловлювань були некоректними.

Зауважимо, що раніше продюсер, коли розповідав про знайомство з 15-річною Оленою, порівняв її з повією.

Мене це не ображає, але дивує, що стільки років пройшло, а обсмоктується одна й та сама тема, яка вже "забуло й загуло". Нема про що інше поговорити, нема досягнень і нових якихось важливих речей?,

– обурилася виконавиця.

Вона додала, що її юрист уважно стежить за всіма подібними публікаціями в медіа.

"Ранок у Великому місті": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Вадима Лисиці та Олени Тополі