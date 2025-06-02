Вадим во время разговора со Славой Деминым подробно рассказал о том, как развивался их роман. На его высказывания теперь остро отреагировала Елена. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Утро в Большом городе".

Вас также может заинтересовать Где сейчас экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер, которая молчит о войне в Украине

Елена Тополя призналась, что ее не обижают заявления Вадима, однако, по ее мнению, некоторые из его высказываний были некорректными.

Заметим, что ранее продюсер, когда рассказывал о знакомстве с 15-летней Еленой, сравнил ее с проституткой.

Меня это не обижает, но удивляет, что столько лет прошло, а обсасывается одна и та же тема, которая уже "забылась и загудела". Не о чем другом поговорить, нет достижений и новых каких-то важных вещей?,

– возмутилась исполнительница.

Она добавила, что ее юрист внимательно следит за всеми подобными публикациями в медиа.

"Утро в Большом городе": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Вадима Лисицы и Елены Тополи